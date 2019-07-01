سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 08:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الهجرة تهنئ شابة مصرية كرمتها الملكة إليزابيث لأعمالها الخيرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:03 م
الهجرة تهنئ شابة مصرية كرمتها الملكة إليزابيث لأعمالها الخيرية إيناس إبراهيم هلال أثناء التكريم من الملكة إليزابيث
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الشابة إيناس إبراهيم هلال، من مواليد إنجلترا ذات الأصول المصرية والمقيمة في بريطانيا، لتهنئتها على تكريمها من قبل الملكة إليزابيث الثانية نظير خدمتها للمجتمع المحلي هناك وقيامها بعدد من الأعمال الخيرية، حيث تسلمت التكريم في قصر باكينجهام الملكي الشهير.
 
وأعربت وزارة الهجرة عن فخر مصر والمصريين بما تقوم به  إيناس، من أعمال مجتمعية هامة أوصلتها للتكريم من ملكة إنجلترا، فهي خير ممثل عن الهوية المصرية، ونقلت لها بعضا من جهود الدولة المصرية ممثلة في المجلس القومي للمرأة في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها.
 
ومن جانبها، أعربت إيناس إبراهيم هلال ،عن سعادتها بتهنئة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ممثلة عن الحكومة والدولة المصرية، مؤكدة إعتزازها بمصريتها ومتابعتها المستمرة لكافة الأحداث والمستجدات التي تجري على أرض الوطن، رغم أنها من الجيل الثاني للمصريين بالخارج وولدت في إنجلترا، مثمنة على اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية والدفع في تجاه تقلدها مناصب رفيعة المستوى.
 
 

الهجره

المصريين فى الخارج

وزاره الهجره

بريطانيا

ملكه بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة