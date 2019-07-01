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النيابة تواجه متهمى خلية الأمل بالتحريات الأمنية فى القضية

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:31 م
النيابة تواجه متهمى خلية الأمل بالتحريات الأمنية فى القضية زياد العليمى
كتبت أمنية الموجى

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تواجه نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين زياد العليمى وآخرين بمحضر التحريات الأمنية فى اتهامهم بتكوين ما يسمى بـ"خلية الأمل"، وتستكمل غدًا الثلاثاء، التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

والمتهمون المحبوسون بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من زياد العليمى، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوى، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام، وقاسم عبد الكافى، وتقوى عبد الراضى، ولؤيا صبرة، وتضم القضية آخرين هاربين وهم كلا من أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمود حسين، وعلى بطيح، ومحمد ناصر.

 

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.


خلية الأمل الإرهابية

محضر التحريات

زياد العليمي وحسام مؤنس

نيابة أمن الدولة

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