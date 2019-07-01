النيابة تصرح بدفن جثة سائق لقى مصرعه إثر انقلاب سيارته فى المقطم

كتب ـ سليم على

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بدفن جثة سائق لقى مصرعه إثر انقلاب سيارته من أعلى منطقة جبلية بالمقطم.

وأكدت تحقيقات النيابة، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة طبيعية، حيث تبين أنه توفي أثناء سيره بالسيارة قيادته فاختلت عجلة القيادة بيده ما تسبب في انحراف عجلة القيادة وسقوط السيارة من أعلى منطقة جبلية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بالمقطم يفيد بانقلاب سيارة من أعلى الطريق ونزولها بمنطقة جبلية، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير قائد السيارة، اختلت عجلة القيادة بيديه ونزل من أعلى الطريق بمنطقة جبلية، وتم تحرير المحضر اللازم.