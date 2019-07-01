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النيابة تستعلم عن حالة شخص أصيب فى حادث انقلاب سيارة فى المقطم

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:09 ص
النيابة تستعلم عن حالة شخص أصيب فى حادث انقلاب سيارة فى المقطم انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب سليم على

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استعلمت نيابة المقطم والخلفية، عن حالة شخص، انقلبت سيارته الملاكى أعلى الطريق فى المقطم ، تمهيدا لسؤاله حول الواقعة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، انه اثناء قيادته السيارة اعلى الطريق فى المقطم، انقلبت سيارته، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
وأشارت التحقيقات ، إلى أن  غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى المقطم بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 
 

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