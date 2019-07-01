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النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مجهولة عثر عليها فى منشأة القناطر

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:22 م
النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مجهولة عثر عليها فى منشأة القناطر جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها بمنطقة منشأة القناطر، وبها إصابات فى منطقة الرأس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بمنشأة القناطر، وبفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية المجنى عليها.
 
وكان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل بها إصابة بالرأس. 
 
على الفور، انتقل المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وجاري فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية المجنى عليها، وتكثيف التحريات لبيان ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 

منشأة القناطر

جثة ربة منزل

مقتل ربة منزل

جثة مجهولة

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