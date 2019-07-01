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النيابة تأمر بإعداد نشرة بمواصفات 5 كيلو ذهب مسروقات شقة فيفى عبده

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:57 ص
النيابة تأمر بإعداد نشرة بمواصفات 5 كيلو ذهب مسروقات شقة فيفى عبده فيفى عبده
كتب سليم على

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أمرت نيابة مصر القديمة، رجال المباحث، بإعداد نشرة بمواصفات المشغولات الذهبية المسروقة من شقة الفنانة فيفى عبده، وإرسالها لمحلات الصاغة.

 

كانت الفنانة فيفى عبده سلمت للنيابة صورة من الأوراق الخاصة بتحقيق الشخصية للخادمة المتهمة بالسرقة، وأكدت أنها تعمل لديها منذ فترة قريبة واستولت على مبالغ مالية وكمية من المشغولات الذهبية تصل إلى 5 كيلوجرامات، وأبلغت بمواصفاتها، حتى تتم مطابقتها، والبحث عنها.

 

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من فيفى عبده، تؤكد فيه أنها تعرضت لحادث سرقة شقتها بشارع الشيشينى فى مصر القديمة، وتبين من المعاينة أنه تمت سرقة مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بها.

 

واتهمت الفنانة خادمتها بالقيام بسرقتها والفرار هاربة من الشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 


فيفي عبده

الراقصة فيفى عبده

مصر القديمه

قسم شرطة مصر القديمة

سرقة فيفى عبده

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