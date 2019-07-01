المعاهد الأزهرية: إرسال أوراق إجابة امتحانات الثانوية لمراكز التصحيح

كتب لؤى على

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، إن الامتحانات مرت بفضل الله فى أفضل صورها من حيث الانضباط والالتزام داخل اللجان وخارجها، من جانب أبنائنا الطلاب والمنتدبين لأعمال المراقبة، وكذا أولياء الأمور الذين قاموا بحث أبنائهم على الالتزام والانضباط داخل اللجان، وعليه لم تسجل أى شكوى من عمليات الغش الجماعى أو الإخلال بنظام سير الامتحانات.

وأضاف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، لـ "اليوم السابع" أنه بخصوص الأسئلة فى مختلف امتحانات المواد الدراسية، فقد جاءت موافقةً للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وفق المعايير القومية للامتحانات، ووفق أدبيات المنهج العلمى المطبقة عند وضع الاختبارات، وروعى فيها تطبيق الأوزان النسبية بالشكل العلمى السليم، وقد أكدت ذلك نتائج تصحيح العينات التى جرت على أيدى مقدرين للدرجات المشهود لهم بالكفاءة، حيث أتضح من هذه النتائج وجود مستويات متدرجة لفقرات الامتحان وفق معامل السهولة والصعوبة.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم، أنه الآن يجرى إرسال أوراق الإجابة ( البوكليت ) على مراكز التصحيح العشر الموزعة على جميع المناطق الأزهرية وفق أعداد الطلاب، ليبدأ بذلك التصحيح يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019م، مضيفًا أنه تم الاستعداد و الجاهزية لإجراءات التصحيح بالشكل الملائم وفق تعليمات لجنة النظام و المراقبة التى تناولت كافة مستويات عمليات التصحيح، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة لصالح الطلاب.

ونسب النتائج العشوائية التى تم تصحيحها حتى الآن هى : -

للقسم العلمى جاءت نسبة الفقه الشافعى 96%، والحديث 100% للعلمي، والنحو نسبته 88%، فى حين كانت نسبة القرآن الكريم 82%، والتفسير 90%، وبلغت نسبة الفيزياء 83% والأحياء 77% والكيمياء77%، واللغة الأجنبية الأولى 94%، وللقسم الأدبى جاءت نسبة الحديث 73.5%، والتوحيد 80%، وبلغت نسبة الجغرافيا 93.5%، واللغة الأجنبية الثانية "فرنساوي".

وأشار الشيخ عبدالعظيم، إلى أن نسب نجاح تصحيح العينات العشوائية مبشرة وتدعو إلى التفاؤل فى ارتفاع نسب النجاح وخصوصًا فى المواد الثقافية للقسم العلمي، التى تخوف منها عدد من أبنائنا الطلاب، وعن موعد إعلان النتيجة أكد أنه لا تسرع فى تحديد يوم للإعلان عنها حتى أخذ الوقت الكافى فى عمليات التصحيح والرصد والاستخراج والمراجعات الدقيقة، حرصًا على مصلحة الطالب.