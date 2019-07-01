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المرور يغلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لإجراء أعمال إنشاء كوبرى الجمعة المقبل

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:47 م
المرور يغلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لإجراء أعمال إنشاء كوبرى الجمعة المقبل طريق إسكندرية الزراعى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، إغلاق جزئى بطريق "القاهرة – إسكندرية" الزراعى للقيام بأعمال إنشاء كبارى مشاة، وسيتم انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.
 
وتنسق إدارة المرور مع الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لتنفيذ أعمال انشاء 3 كبارى مشاة معدنية بمحافظة القليوبية ومن ضبمنها كوبرى أبو سنه المار أعلى خط السكك الحديد، وستقوم الشركة برفع الباكية المعدنية لكوبرى مشاه أبو سنة مع تدعيم المنطقة بالخدمات والأوناش.
 
وتستلزم الأعمال إرتكاز الونش بطريق إسكندرية الزراعى، مع بعد منزل الطريق الدائرى اتجاه قليوب، فى الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة اتجاه قليوب، واستقطاع حارة مروية من الطريق مع تسير الحركة فى 2 حارة اخرى عرض الطريق.
 
وستكون تلك الأعمال يوم الجمعة 5 يوليو الساعة الواحدة صباحا حتى 3 صباح من ذات اليوم، مع تعيين الخدمات اللازمة ووضع العلامات الارشادية والواحين.

 


اعمال تطوير

طريق اسكندرية الزراعى

ادارة المرور

كوبرى ابو سنة

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