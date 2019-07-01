المرور يغلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لإجراء أعمال إنشاء كوبرى الجمعة المقبل

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، إغلاق جزئى بطريق "القاهرة – إسكندرية" الزراعى للقيام بأعمال إنشاء كبارى مشاة، وسيتم انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وتنسق إدارة المرور مع الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لتنفيذ أعمال انشاء 3 كبارى مشاة معدنية بمحافظة القليوبية ومن ضبمنها كوبرى أبو سنه المار أعلى خط السكك الحديد، وستقوم الشركة برفع الباكية المعدنية لكوبرى مشاه أبو سنة مع تدعيم المنطقة بالخدمات والأوناش.

وتستلزم الأعمال إرتكاز الونش بطريق إسكندرية الزراعى، مع بعد منزل الطريق الدائرى اتجاه قليوب، فى الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة اتجاه قليوب، واستقطاع حارة مروية من الطريق مع تسير الحركة فى 2 حارة اخرى عرض الطريق.