"المالية": "التأمين الصحى الشامل" يوفر حماية طبية كاملة للأسرة المصرية

أعلنت وزارة المالية، أن مصر تحاول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ 20 عاما، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر الحماية المالية والطبية للأسرة المصرية بالكامل.

وأوضحت الوزارة- من خلال مسئوليها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء- أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية نيابة عن الأسر غير القادرة، لافتة إلى اعتماد أسعار الخدمات التى ستقدم للمواطنين، بجانب اعتماد المعايير التى سيتم من خلالها تحديد غير القادرين، واعتماد إجراءات ونظم سفر المواطنين للعلاج فى الخارج.