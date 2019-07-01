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"المالية": "التأمين الصحى الشامل" يوفر حماية طبية كاملة للأسرة المصرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:23 م
"المالية": "التأمين الصحى الشامل" يوفر حماية طبية كاملة للأسرة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلنت وزارة المالية، أن مصر تحاول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ 20 عاما، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر الحماية المالية والطبية للأسرة المصرية بالكامل.

وأوضحت الوزارة- من خلال مسئوليها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء- أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية نيابة عن الأسر غير القادرة، لافتة إلى اعتماد أسعار الخدمات التى ستقدم للمواطنين، بجانب اعتماد المعايير التى سيتم من خلالها تحديد غير القادرين، واعتماد إجراءات ونظم سفر المواطنين للعلاج فى الخارج.

 


التامين الصحى الشامل

بورسعيد

الحكومة

التسجيل بالمنظومة

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