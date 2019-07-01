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اللجنة الفنية لواضعى امتحان علم النفس للثانوية توضح حقيقة وجود أخطاء بالأسئلة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:18 م
اللجنة الفنية لواضعى امتحان علم النفس للثانوية توضح حقيقة وجود أخطاء بالأسئلة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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كشفت اللجنة الفنية لواضعى امتحان علم النفس والاجتماع بامتحانات الثانوية العامة، أن إجابة السؤالين الذى أثير حولهم الجدل من جانب أولياء الأمور والطلاب لا تحتمل أكثر من إجابة، نافية ما تردد من البعض بشأن وجود خطأ ناتج عن عدم القراءة الواعية للكتاب المدرسى.

وأوضحت اللجنة الفنية، السؤال الأول تحدث عن "المثير الشرطى قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية"، هذه العبارة صواب والمطلوب شرح الاستجابة الشرطية فقط والعبارة جاءت نصا من الكتاب المدرسى ص11 تحت عنصر الاستجابة الشرطية لذلك فان إجابة السؤال لا تحتمل إجابتين.

والسؤال الثانى سؤال جاء نصه: تعمل العولمة علي توحيد العالم العبارة خطا كما أنها جاءت نصا من الكتاب المدرسى ص 106 تحت عنصر التباين فى مستوى التنمية فانها تؤدى لتعميق صور التباين" ولذلك فان إجابة السؤال لا تحتمل إجابتين.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

 

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا للثانوية العامة

نموذج إجابة امتحان اللغة الجيولوجيا للثانوية العامة

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