القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، من القبض على المدعو "محمد. م" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6158 / 2018 جنايات قسم سفاجا حصر رقم 149/2019 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنية لإتجاره فى المواد المخدرة.

كما تم ضبط المدعو "عماد. ط" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8121 / 2014 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 697/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10الأف جنية لإتجاره فى مخدرات.

كذلك تم ضبط المدعو "ممدوح. ع ا" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8434 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 694/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الأف جنية " مخدرات.

كما تم ضبط وتنفيذ 263 حكم متنوع، بينهم 43 جنح حبس جزئي، و 30 حكم جنح حبس مستأنف، و145 حكم جنح غرامات جزئية، و7 حكم جنح غرامات مستأنف، 35 حكم جنح مخالفات.