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القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات بالغردقة

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:39 ص
القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات بالغردقة متهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، من القبض على المدعو "محمد. م" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6158 / 2018 جنايات قسم سفاجا حصر رقم 149/2019 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنية لإتجاره فى المواد المخدرة. 
 
كما  تم ضبط المدعو "عماد. ط" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8121 / 2014 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 697/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10الأف جنية لإتجاره فى مخدرات. 
 
كذلك  تم ضبط المدعو "ممدوح. ع ا" والمطلوب  التنفيذ عليه في القضية رقم 8434 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 694/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الأف جنية " مخدرات. 
 
كما تم ضبط وتنفيذ 263 حكم متنوع، بينهم  43 جنح حبس جزئي، و 30  حكم جنح حبس مستأنف، و145  حكم جنح غرامات جزئية، و7  حكم جنح غرامات مستأنف، 35  حكم  جنح مخالفات.
 
 

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