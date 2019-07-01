القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، إخطارا بتردد ثلاثة عاطلين على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملائه.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية أن المتهمين كلا من "هانى ا"39 سنة، عاطل، و"محم.ج.م"25 سنة، عاطل، وعبدالهادى. ص"35 سنة، عاطل.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن النقباء عمر رجب ومحمد جمال معاونى مباحث المركز من ضبط المتهمين أثناء تواجدهم أسفل الطريق الدائرى دائرة المركز وبحوزتهم 2 سلاح نارى بندقية خرطوش مطموسة الأرقام وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 1 كيلوجرام ومبلغ مالى 500 جنيه.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6981 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019، وجارى العرض على النيابة العامة.