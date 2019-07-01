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القبض على 22 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بقها والقناطر الخيرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:55 م
القبض على 22 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بقها والقناطر الخيرية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 22 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 22 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية، شملت اقسام شبرا الخيمة وقليوب، والقناطر الخيرية والخانكة وقها، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن كيلو و500 جرام من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، و7 قطع أسلحة نارية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 


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