سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 07:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

القبض على 14 مهاجرا حاولوا دخول تونس بطريقة غير شرعية

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:40 م
القبض على 14 مهاجرا حاولوا دخول تونس بطريقة غير شرعية الحدود التونسية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقتى الحرس الوطنى التونسى فى بنقردان وفريانة بولايتى مدنين والقصرين، من القبض على 8 أشخاص من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم دخول الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية من الجانب الجزائرى والليبى.

وأمرت النيابة العامة - وفقا لبيان صادر عن الداخلية التونسية اليوم الاثنين - بالتحفظ عليهم وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم دخول الأراضى التونسية بطريقة غير قانونية.

كما ضبطت دورية تابعة للمركز البحرى للحرس الوطنى التونسى بولاية نابل 6 شباب، من بينهم فتاة، على متن زورق مطاطى بعرض البحر، وبالتحرى تبين أنهم كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وقد تم التحفظ عليهم بتعليمات من النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 


الحرس الوطنى التونسى

الداخلية التونسية

هجرة غير شرعية

الشرطة التونسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية التونسية: ضبط 3 آفارقة حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية

الأحد، 30 يونيو 2019 06:00 م

الداخلية التونسية: ضبط 7 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

السبت، 29 يونيو 2019 06:29 م

الداخلية التونسية : ضبط 32 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:50 م

الداخلية التونسية: ضبط بضائع مهربة بمليار دينار و51 متسللا خلال أسبوع

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:00 م

الداخلية التونسية تنفى اعتداء متشددين على مقهى بسبب الإفطار فى نهار رمضان

الأحد، 26 مايو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة