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القبض على عامل بمغسلة لسرقته مبلغا ماليا من سيارة أثناء تنظيفها بالغردقة

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:25 ص
القبض على عامل بمغسلة لسرقته مبلغا ماليا من سيارة أثناء تنظيفها بالغردقة المتهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ألقت مباحث قسم شرطه أول الغردقة القبض علي عامل بمغسلة سيارات لسرقته مبلغا ماليا من داخل سيارة ملاكي أثناء غسلها، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقي المقدم اسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة اول الغردقة بلاغا من  المدعو "تامر. س" مدير فندق ومقيم -  أول الغردقة بسرقة مبلغ مالى 100 دولار و 200 جنيه، من داخل سيارته حال غسلها بمغسلة. 
 
بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  المدعو "محمود ب ح م" عامل بالمغسلة  ومقيم– أول الغردقة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى 100 دولار بداخل المغسلة، وقرر قيامه بصرف المبلغ المالى 200 جنيه على متطلباته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7706/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة .
 
كما تمكن مباحث قسم أول الغردقة من ضبط سائق ومقيم – ثان الغردقة حال قيادته السيارة تاكسى  وبحوزته 12 لفافة سلفانية بداخلها جوهر الهيروين المخدر تزن 15 جرام تقريبا ومبلغ مالى 65 جنيها - هاتف محمول حال تواجده بطريق القرى" دائرة القسم ". 
 
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالي  متحصلات البيع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7923/2019 جنح قسم أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة.
 
 
 

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