القبض على عاطل وبحوزته 15 قطعة حشيش وبندقية خرطوش فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 15 قطعة حشيش وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط إبراهيم .د 30 عاما، وبحوزتة، 15 قطعة حشيش،بندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.