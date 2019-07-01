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العشرات يشاركون فى فى جنازة المواطن السلفادورى وطفلته الرضيعة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:59 م
العشرات يشاركون فى فى جنازة المواطن السلفادورى وطفلته الرضيعة العشرات يشاركون فى جنازة المواطن السلفادورى وابنته
رويترز

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شارك العشرات فى جنازة المواطن السلفادورى، وطفلته الرضيعة فى مياه ريو جراندى، خلال رحلتهم للولايات المتحدة الأمريكية.

عائلة واصدقاء المواطن السلفادورى
عائلة واصدقاء المواطن السلفادورى

 

وكان قد نظم العشرات ايضا صباح اليوم وقفة بالدموع والشموع، فى مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية، حزنا على المواطن السلفادورى وطفلته الرضيعة.

 

الحزن يخيم على المشاركون فى الجنازة
الحزن يخيم على المشاركون فى الجنازة

 

العشرات يشاركون فى الجنازة
العشرات يشاركون فى الجنازة

 

المشاركون فى الجنازة يحملون اكاليل الورد
المشاركون فى الجنازة يحملون اكاليل الورد

 

المشاركون فى الجنازة يرفعون اكاليل الورد على روح المواطن السلفادورى وابنته
المشاركون فى الجنازة يرفعون اكاليل الورد على روح المواطن السلفادورى وابنته

 

توتفد المشاركون فى الجنازة
توتفد المشاركون فى الجنازة

 

جانب من الجنارة
جانب من الجنارة

 

جنازة المواطن السلفادورى وابنته
جنازة المواطن السلفادورى وابنته

 

جنازة المواطن السلفادورى وانبته
جنازة المواطن السلفادورى وانبته

 

 

 

 


جنازة

المواطن السلفادورى

غرق

جراندى

الولايات المتحدة

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