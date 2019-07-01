العشرات يشاركون فى فى جنازة المواطن السلفادورى وطفلته الرضيعة

رويترز

شارك العشرات فى جنازة المواطن السلفادورى، وطفلته الرضيعة فى مياه ريو جراندى، خلال رحلتهم للولايات المتحدة الأمريكية.



عائلة واصدقاء المواطن السلفادورى

وكان قد نظم العشرات ايضا صباح اليوم وقفة بالدموع والشموع، فى مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية، حزنا على المواطن السلفادورى وطفلته الرضيعة.



الحزن يخيم على المشاركون فى الجنازة



العشرات يشاركون فى الجنازة



المشاركون فى الجنازة يحملون اكاليل الورد



المشاركون فى الجنازة يرفعون اكاليل الورد على روح المواطن السلفادورى وابنته



توتفد المشاركون فى الجنازة



جانب من الجنارة



جنازة المواطن السلفادورى وابنته