الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للغبار والأتربة فى السعودية والإمارات وحار بالكويت

كتب محمد تهامى زكى

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع تشكل بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على منطقتى مكة المكرمة و المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



غبار فى السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحوا ومغبرا أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية خلال الليل وصباح الغد الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

حركة الرياح: غربية - شمالية غربية / 18 – 28 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:02 والمد الثانى عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:27 والجزر الثانى عند الساعة 07:26، وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:13 والمد الثانى عند الساعة 19:58 والجزر الاول عند الساعة 14:41 والجزر الثانى عند الساعة 02:54 .



الإمارات

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدنى، أن الطقس فى الكويت اليوم، شديد الحرارة نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

بينما يكون الطقس ليلا حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 49 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية.



الكويت

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة الطقس اليوم غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار مع فرص لتساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة.

واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحر العرب، درجات الحرارة فى محافظة مسقط 43/ 38 وفى مدينة صلالة 31 / 27 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 47 درجة فى ولاية الرستاق وفهود وأدناها 18 درجة فى جبل شمس.