الرئيسية أخبار عاجلة الصحة: إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن بمنظومة التأمين الصحى بعد غد الإثنين، 01 يوليه 2019 01:14 م وزارة الصحة كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وزارة الصحة، إنه سيتم إجراء أول عملية زراعة قوقعة أذن وقرنية العين بعد غد، فى محافظة بورسعيد، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل. وكشفت الوزارة فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، عن إنشاء وحدة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب فى بورسعيد تخدم منظومة التأمين الصحى. التأمين الصحى الشامل مجلس الوزراء بورسعيد مجدى يعقوب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة البنك الدولى: مصر حققت نجاحات يحتذى بها فى الدول الأفريقية الإثنين، 01 يوليه 2019 12:48 م العصار: رفع تقرير أسبوعى لرئيس الوزراء حول منظومة التأمين الصحى ببورسعيد الإثنين، 01 يوليه 2019 12:45 م الاتصالات: 1.5مليار جنيه تكلفة ميكنة مشروع التأمين الصحى الشامل بـ4 محافظات الإثنين، 01 يوليه 2019 12:34 م محافظ بورسعيد: نشهد يوما تاريخيا بمناسبة تطبيق التأمين الصحى الشامل تجريبا الإثنين، 01 يوليه 2019 12:33 م "المالية": "التأمين الصحى الشامل" يوفر حماية طبية كاملة للأسرة المصرية الإثنين، 01 يوليه 2019 12:23 م الحكومة: من لم يثبت تسجيله بالتأمين الصحى الشامل يحاسب بالتسعيرة الحقيقية الإثنين، 01 يوليه 2019 12:03 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟ شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019 شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019 فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟ المزيد من Trending Plus
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