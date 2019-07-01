سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 07:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأفغانية تقتل 5 مسلحين بعد إصابة 105 فى تفجير نفذته طالبان

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:00 م
الشرطة الأفغانية تقتل 5 مسلحين بعد إصابة 105 فى تفجير نفذته طالبان نقل مصابون الى المستشفى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون أفغان إن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان اقتحموا مبنى في العاصمة كابول اليوم الاثنين بعد تفجير شاحنة ملغومة مما أسفر عن إصابة 105 أشخاص على الأقل من بينهم 51 طفلا.

 

وقال مسؤول أمني إن اشتباكا بالأسلحة النارية استمر لأكثر من سبع ساعات، مضيفا أن مقاتلي طالبان دخلوا مبنى تحت الإنشاء وأطلقوا النار على القوات الأفغانية التي هرعت إلى موقع الانفجار لإجلاء الجرحى.

 

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "انتهت الاشتباكات بمقتل كل منفذي الهجوم الخمسة"، مضيفا أنه جرى إنقاذ ما يزيد على 210 أشخاص خلال العملية.

 

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

 

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "الهدف كان المنشأة التقنية التابعة لوزارة الدفاع".

 

وذكر مسؤولون أمنيون إن تفجير الشاحنة الملغومة وقع بالقرب من إدارة الهندسة والإمداد التابعة للوزارة في ساعة الذروة.

 

وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة إن حوالي 100 شخص أصيبوا في الانفجار ونُقلوا إلى المستشفى. ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط قتلى.

 

وقالت نوريه نزهت المتحدثة باسم وزارة التعليم إن من بين المصابين 51 تلميذا في مدرستين قرب موقع الانفجار جراء تطاير شظايا الزجاج.

 

وأضافت "كان الأطفال في فصولهم الدراسية عندما هشم الانفجار زجاج النوافذ. وجرى إخراج كل الأطفال المصابين من المدرستين".

 

وقال عبيد إحساس مدير محطة شمشاد التلفزيونية الناطقة بلغة الباشتو إن حارس أمن قُتل وأُصيب عدد من الموظفين الذين كانوا داخل مكاتبهم القريبة من موقع الانفجار.

 

وتسبب الانفجار في تصاعد الدخان الأسود فوق المدينة واهتزاز عدد من المباني في المنطقة.

 

وتوجد في المنطقة عدة مبان عسكرية وحكومية بالإضافة إلى مكتب تابع للاتحاد الأفغاني لكرة القدم الذي قال متحدث باسمه إن رئيسه يوسف كارجار كان من بين عدة أعضاء أصيبوا.

 

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني بهجوم طالبان على المدنيين ووصفه بأنه جريمة ضد البشرية.

 

 


افغانستان

كابول

طالبان

الشرطة الافغانية

الرئيس الافغانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة