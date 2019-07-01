الشرطة الأفغانية تقتل 5 مسلحين بعد إصابة 105 فى تفجير نفذته طالبان

رويترز

قال مسؤولون أفغان إن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان اقتحموا مبنى في العاصمة كابول اليوم الاثنين بعد تفجير شاحنة ملغومة مما أسفر عن إصابة 105 أشخاص على الأقل من بينهم 51 طفلا.

وقال مسؤول أمني إن اشتباكا بالأسلحة النارية استمر لأكثر من سبع ساعات، مضيفا أن مقاتلي طالبان دخلوا مبنى تحت الإنشاء وأطلقوا النار على القوات الأفغانية التي هرعت إلى موقع الانفجار لإجلاء الجرحى.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "انتهت الاشتباكات بمقتل كل منفذي الهجوم الخمسة"، مضيفا أنه جرى إنقاذ ما يزيد على 210 أشخاص خلال العملية.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان "الهدف كان المنشأة التقنية التابعة لوزارة الدفاع".

وذكر مسؤولون أمنيون إن تفجير الشاحنة الملغومة وقع بالقرب من إدارة الهندسة والإمداد التابعة للوزارة في ساعة الذروة.

وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة إن حوالي 100 شخص أصيبوا في الانفجار ونُقلوا إلى المستشفى. ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط قتلى.

وقالت نوريه نزهت المتحدثة باسم وزارة التعليم إن من بين المصابين 51 تلميذا في مدرستين قرب موقع الانفجار جراء تطاير شظايا الزجاج.

وأضافت "كان الأطفال في فصولهم الدراسية عندما هشم الانفجار زجاج النوافذ. وجرى إخراج كل الأطفال المصابين من المدرستين".

وقال عبيد إحساس مدير محطة شمشاد التلفزيونية الناطقة بلغة الباشتو إن حارس أمن قُتل وأُصيب عدد من الموظفين الذين كانوا داخل مكاتبهم القريبة من موقع الانفجار.

وتسبب الانفجار في تصاعد الدخان الأسود فوق المدينة واهتزاز عدد من المباني في المنطقة.

وتوجد في المنطقة عدة مبان عسكرية وحكومية بالإضافة إلى مكتب تابع للاتحاد الأفغاني لكرة القدم الذي قال متحدث باسمه إن رئيسه يوسف كارجار كان من بين عدة أعضاء أصيبوا.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني بهجوم طالبان على المدنيين ووصفه بأنه جريمة ضد البشرية.