السيطرة على حريق بعربة بيع مأكولات بالإسكندرية وإصابة 5 أشخاص

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب بإحدى عربات بيع المأكولات بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسئولى حى الجمرك إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل إحدى عربات بيع الفطير "تروسيكل" ونشوب الحريق بها، وأسفر الحادث عن إصابة بعض المارة، وتم نقلهم للمستشفي بواسطة الأهالي.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، ويجرى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.