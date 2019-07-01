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السفارة الأمريكية فى نواكشوط : نتطلع للعمل مع الرئيس الموريتانى المنتخب ولد الغزوانى

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:02 م
السفارة الأمريكية فى نواكشوط : نتطلع للعمل مع الرئيس الموريتانى المنتخب ولد الغزوانى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني
أ ش أ

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أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى موريتانيا، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى العمل مع الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني وحكومته الجديدة في العديد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين. منوهة بأن أمريكا تشجع ولد الغزواني وكافة القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني على العمل سوياً من أجل النهوض بمصالح الشعب الموريتاني وتحقيق تطلعاته.

 

وقالت السفارة الأمريكية - في بيان لها اليوم - إن الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي أجريت يوم 22 يونيو الماضي تعد مثالا مهما للديمقراطيات الأخرى في أفريقيا والعالم العربي وسمحت بالانتقال السلمي للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر. مشيرة إلى أن هذه الانتخابات مثلت نقطة تحول في التاريخ الموريتاني.

 


امريكا

موريتانيا

نواكشوط

الرئيس الموريتانى

محمد ولد الغزوانى

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