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الزراعة: فحص 207.806 جمل و1314 عينة خيول.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:31 م
الزراعة: فحص 207.806 جمل و1314 عينة خيول.. اعرف التفاصيل جمال - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير معهد بحوث صحة الحيوان التابع  لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن  فحص 207806 جمل واردة عبر المنافذ الجنوبية ، موضحا :أنه تم أيضا  فحص عدد 1314 عينة  من الخيول واجراء اختبارات الكفاءة مع المعامل المرجعية الدولية لتحديد نسب الخيول العربية قبل تصديرها إلى الخارج خلال عام.

وقال  التقرير السنوي  للبحوث الزراعية ، الذى تم عرضة  على وزارة الزراعة، وحصل لـ " اليوم السابع" ،  على نسخه منه إن  معهد بحوث صحة  الحيوان  قام المعهد بفحص 19328عينة من الأغذية ذات الاصل الحيوانى الورادة عبر المنافذ بالموانئ والمطارات لتقدير الصلاحية للاستهلاك الآدمي والحفاظ علي صحة المواطنين، موضحا :أنه  تم انشاء معمل لفحوص صلاحية الاغذية بمحافظه البحر الاحمر لخدمه المستثمرين والحفاظ على صحة المواطنين.

 وأضاف  التقرير  ،أن معهد صحة الحيوان  انتهى من تطوير وتحديث بعض المعامل الفرعية فى مجال صحة الحيوان (معمل عرب العوامر بأسيوط وشلاتين والداخلة بالوادى الجديد ومرسى مطروح)، وتم فحص حوالى45000 عينة لتشخيص الإصابة بالأمراض التناسلية، وفحص وعلاج عدد 385 حالة التهاب رئوي ومعوي في عجول حديثة وفحص 48 طلوقة تستخدم التلقيح الاصطناعى .

 

 

البحوث الزراعية

فحص الجمال

فحص الأغذية

صحة الحيوان

التلقيح الصناعى

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