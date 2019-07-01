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الرى: استمرار تطهير النيل من الحشائش جنوب فرع دمياط

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:00 ص
الرى: استمرار تطهير النيل من الحشائش جنوب فرع دمياط تطهير النيل جنوب فرع دمياط
كتبت أسماء نصار

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أكدت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط، استمرار إزالة الردم بمخلفات مصانع الطوب من الحمره وكسر الطوب بنهر النيل فى قرية سرنجا بمركز ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك بمعرفة المخالفين بعمق 20 مترا داخل المجرى.

وأوضحت الإدارة، أن العمل أيضاً مستمر فى إزالة مخالفات الردم بقرية حانوت بمركز زفتى محافظة الغربية بمعرفة المخالفين واستمرار العمل بتطهير مجرى نهر النيل من كافة أنواع الحشائش بقرية دهتوره بمعرفة المقاول وتنظيف واجهة النهر فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية من كافة أنواع الحشائش بمعدات المقاول.

وأطلقت وزارة الرى فى 5 يناير 2015 حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، وشاركت فيها كافة جهات الدول، حيث تم إعداد وثقة لحماية النهر والحفاظ عليه ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة.

وقالت الوثيقة: "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم واحترامًا لدستور مصر الذى أقسمنا جميعًا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة قد وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس.


نهر النيل

الدقهلية

جنوب دمياط

التعديات على النيل

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