الدفاع التونسية: القوات البحرية تنقذ 6 مهاجرين غير شرعيين

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أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين أن وحدة تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ 6 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما كانوا على متن مركب شرقى "الشابة"، على بعد 55 ميلا.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم أبحروا - منذ يوم 27 يونيو الماضي - من شواطئ "المهدية" قصد اجتياز الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطاليّة.

وأضافت أنه تم نقلهم إلى ميناء "المنستير" وتسليمهم لوحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.