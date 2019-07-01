الدفاع التونسية: القوات البحرية تنقذ 6 مهاجرين غير شرعيين

أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين أن وحدة تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ 6 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما كانوا على متن مركب شرقى "الشابة"، على بعد 55 ميلا.
وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم أبحروا - منذ يوم 27 يونيو الماضي - من شواطئ "المهدية" قصد اجتياز الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطاليّة.
وأضافت أنه تم نقلهم إلى ميناء "المنستير" وتسليمهم لوحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
الدفاع التونسية: القوات البحرية تنقذ 6 مهاجرين غير شرعيينالإثنين، 01 يوليه 2019 01:02 م
مشاركة
أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين أن وحدة تابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ 6 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما كانوا على متن مركب شرقى "الشابة"، على بعد 55 ميلا.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة