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الخارجية القبرصية: الجسم المجهول المستهدف فى نيقوسيا قد يكون صاروخا روسيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:20 م
الخارجية القبرصية: الجسم المجهول المستهدف فى نيقوسيا قد يكون صاروخا روسيا سقوط صاروخ فى قبرص الشمالية- صورة ارشيفية
كتبت: إنجى مجدى

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أعلن وزير الخارجية القبرصى التركى كودريت اوزرساى فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى، أن الجسم الذى ضرب شمال قبرص خلال الليل يبدو أنه صاروخ روسى الصنع.

 

وبحسب شبكة يورونيوز، الأثنين قال اوزرساى إن "التقييم الأول هو أن صاروخًا روسى الصنع، يبدو أنه كان جزءاً من نظام الدفاع الجوى الذى أطلق فى مواجهة غارة جوية ضد سوريا، أكمل مداه وسقط فى بلدنا".

 

وكان مسؤوولون فى قبرص الشمالية، التركية، أعلنوا عن تحطم جسم مجهول شمال العاصمة القبرصية نيقوسيا صباح الاثنين دون تسجيل إصابات. وقال الزعيم القبرصى التركى مصطفى أكينجي إن الحادثة مرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية فى الشرق الأوسط.

 

وتزامنت الحادثة مع عملية شنتها طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية سورية فى حمص وضواحى دمشق خلال الليل فى هجوم أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين.


روسيا

قبرص

تركيا

سوريا

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