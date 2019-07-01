الرئيسية أخبار عالمية الخارجية الإيرانية: خطوات إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى "يمكن التراجع عنها" الإثنين، 01 يوليه 2019 02:44 م وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء حث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أوروبا على تسريع وتيرة جهودها لإنقاذ الاتفاق النووى. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى "يمكن التراجع عنها". ايران خارجية ايران الاتفاق النووى اوروبا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وكالة فارس: إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 300 كيلوجرام الإثنين، 01 يوليه 2019 11:55 ص وزير الخارجية الإيرانى: على أمريكا احترام إيران إذا أرادت التفاوض الإثنين، 01 يوليه 2019 08:26 ص وكالة: إيران ستتجاوز قريبا حد كمية اليورانيوم المنصوص عليها بالاتفاق النووى السبت، 29 يونيو 2019 05:50 م أمريكا ترسل مقاتلات F-22 لقاعدة العديد بـ"قطر" وسط التوترات مع إيران السبت، 29 يونيو 2019 02:51 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟ شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019 شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019 فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب المزيد من Trending Plus
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