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الحكومة: من لم يثبت تسجيله بالتأمين الصحى الشامل يحاسب بالتسعيرة الحقيقية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:03 م
الحكومة: من لم يثبت تسجيله بالتأمين الصحى الشامل يحاسب بالتسعيرة الحقيقية وزارة الصحة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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دعت وزارة الصحة، أهالى بورسعيد لبدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى ستبدأ من اليوم وحتى 1سبتمبر المقبل. 
 
وأضافت الوزارة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بمناسبة تدشين التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أن من سيتخلف عن التسجيل حتى 1 سبتمبر القادم، ولم يثبت أسمه فى كشوف التأمين الصحى الشامل ولم يؤمن عليه، سيتم محاسبته بالتسعيرة الحقيقة من تكلفة الخدمة الحقيقية التى ستقدم له، موضحة أن كل محافظة سيتم بدء التشغيل التجريبى بها سيكون بها شهرين للمواطنين للتسجيل بالمنظومة. 
 
ولفتت الوزارة، إلى أنه تم دعوة الأسر لفتح ملفات عائلية مميكنة وورقية ببعض الوحدات ببورسعيد.  

التامين الصحى الشامل

بورسعيد

الحكومة

التسجيل بالمنظومة

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