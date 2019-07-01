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الحكومة تدشن الصفحة الرسمية للتأمين الصحى الشامل على مواقع التواصل

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:15 م
الحكومة تدشن الصفحة الرسمية للتأمين الصحى الشامل على مواقع التواصل استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفى، الذى أقيم بمقر مجلس الوزراء، للاعلان عن الاطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد.

 

وفى بداية المؤتمر، أكدت وزارة الصحة، على أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الانفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى اجراءات اضافية.

 

 وأشارت الوزارة، من خلال مسئوليها خلال المؤتمر إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تضمنت إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، هذا إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.

 

وأوضحت الوزارة، أنه اعتبارًا من اليوم 1/7/2019، فقد تم تدشين تطبيق التأمينالصحى الشامل بجمهوريةمصر العربية وإطلاق المنظومة الصحية الجديدة التى سيتم منخلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعاييرالقومية المصرية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئةالعامة للاعتماد والرقابة الصحية، هذا إلى جانب تطبيقنظم الإحالة، وتسجيل المنتفعين وفتح الملفات العائلية لكل أٌسر بورسعيد ( كمرحلة أولى)، مضيفة أنه جار الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين مُعرفة بالأُسر لكل مواطنى محافظة بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء فى تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة فى القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التى تقدم الخدمة.

 

وحول تطبيق نظم الإحالة، تم الإشارة إلى أنه يتم العمل على تعظيم دور الرعاية الأولية ودور طبيب الأسرة، هذا إلى جانب المتابعة الدورية لصحة أفراد الأسرة والاكتشاف المبكر للأمراض.

وأضافت الوزارة أنه وصولًا لبناء نظام إحالة قوى فقد تم إطلاق تسجيل المنتفعين إلكترونيًا، وفتح الملفات العائلية لكل أسر بورسعيد، وذلك لربط المواطنين على وحدات ومراكز طب الأسرة.

 

وعن طرق تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تم الإشارة إلى أن ذلك يتم عن طريق "الكول سنتر"، أوالتوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والاحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، وأن وحدات الرعاية الأولية ستستمر فى متابعة المواطن بعد خروجه من المستشفى أو مع حالات المتابعة الدورية.

 

وتم استعراض نماذج لبعض وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات، لتغطية أحياء محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها كمرحلة أولى، سوف يكون من خلال 20 وحدة ومركز، بالاضافة إلى 7 مستشفيات.

 

 

كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن إطلاق الصفحة الرسمية للتأمين الصحى الشامل على مواقع التواصل الاجتماعي.


التامين الصحى الشامل

مجلس الوزراء

بورسعيد

مصطفى مدبولى

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