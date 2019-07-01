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الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:06 م
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية -محمدفتحى

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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة،المستشار محمد حسن خطاب، حبس هانى.ع، عاطل 3 سنوات، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

كان اللواء سميرأبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مديرالمباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز السادات ، من ضبط هانى.ع، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


جنايات شبين الكوم

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اتجار فى المواد المخدرة

امن المنوفيه

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