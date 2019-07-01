الجنح تجدد حبس 3 متهمين سرقوا محتويات شقة بالتجمع 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة محتويات شقة بالتجمع الأول، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات .

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "و.ع"، و "ح. م"، مسجلين بقضايا سرقة، و " إ. ح ".

واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة بمنطقة التجمع الأول، بعد مراقبتها والتأكد من سفر أصحابها.

ترجع الواقعة، عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول، أثناء تتبعهم لأمن المنطقة من ضبط مسجلين في قضايا سرقة، وسائق يستقلون سيارة بها محتويات شقة، واعترفوا بسرقتها من شقة بدائرة القسم، وبدعوي لأصحاب الشقة تعرفوا علي المسروقات واتهموهم بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.