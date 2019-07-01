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التعليم: فرصة لخريجى الدبلومات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:51 م
التعليم: فرصة لخريجى الدبلومات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الدبلومات الفنية الناجين وأوائل شهادة الدبلومات ألفنية، ووصلت نسبة النجاح فى نظام الخمس سنوات إلى 86%.
 
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن منظومة امتحانات الدبلومات الفنية كبيرة تتضمن أكثر من 2000 امتحان فى أكثر من 70 تخصصا رئيسيا. 
 
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نصف الطلاب فى التعليم الفنى فى الدبلوم الصناعى، موضحا أن التعليم الفنى يحظى باهتمام لإكساب الطالب مهارات يحتاجها سوق العمل، حيث يتم التعرف على المهارات من خلال جلسات عمل وتشاور مع رجال الصناعة.
 
وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم تحديث المناهج فى التعليم الفنى وستكون المناهج عبارة عن وحدات دراسية.
 
وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى، أن هناك فرصة لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات التكنولوجية من سبتمبر المقبل، حيث إن هناك 8 جامعات منها 3 جارى تجهيزها. 
 
 

 
 
 
 
 

الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدبلومات الفنية الصف الثالث

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