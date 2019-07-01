التحقيق مع راكب ضبط بحوزته 96 ثعبانا وزواحف سامة فى مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة النزهة الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام التحقيقات، فى ضبط ثعابين وزواحف سامة بحوزة راكب قادم من الخارج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان رجال الأمن بمطار القاهرة تمكنوا من ضبط راكب بحوزته كمية كبيرة من الثعابين والزواحف السامة وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 961 القادمة من بانكوك، اشتبه رئيس اللجنة الجمركية، فى راكب مصري الجنسية قادم من بانكوك، حاول استغلال وجود عدد كبير من الركاب في ذلك التوقيت للخروج من الصالة الخضراء.

وباستدعاء رجال أمن المطار وتفتيشه عثر على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس مستعملة متسخة تبين أن بداخلها مجموعة 96 ثعبانا ساما وحرباء.

وباستدعاء طبيب الحجر البيطري ومندوب إدارة الحياة البرية، والذين أفادوا بأن المضبوطات هي مجموعة من الثعابين السامة والحرباء، المحظور تداولها طبقا لاتفاقية سايتس الدولية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات .