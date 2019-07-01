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التحقيقات: سارق السيارة الحكومية فى السيدة زينب ارتكب 3 وقائع مماثلة

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:00 ص
التحقيقات: سارق السيارة الحكومية فى السيدة زينب ارتكب 3 وقائع مماثلة صورة ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب، أن المتهم بسرقة سيارة حكومية، ارتكب 3 وقائع سابقة بذات الأسلوب.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من مشرف حركة السيارات بإحدى الجهات الحكومية، يفيد باكتشافه سرقة "ميكروباص" ملك الجهة محل عمله وذلك عقب تركها بأحد الشوارع ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وأشارت التحقيقات، إلى أن بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه.

وبمواجهة رجال المباحث المتهم بالواقعة، اعترف بارتكابها، وأقر بتصرفه ببيع السيارة، وأرشد عن مكانها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السياراة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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