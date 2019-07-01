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البيت الأبيض: يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:16 م
البيت الأبيض: يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم البيت الابيض
رويترز

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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها وإنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

 

وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 "الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم".

 

وأضاف "يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم)".

 


البيت الابيض

ايران

اليورانيوم

الاتفاق النووى

تخصيب اليورانيوم

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