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البحوث الفلكية: كسوف الشمس غدا يتزامن مع ولادة هلال ذى القعدة

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:10 م
البحوث الفلكية: كسوف الشمس غدا يتزامن مع ولادة هلال ذى القعدة كسوف الشمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكسوف لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القمر محاقا (فى أول الشهر العربى)، موضحا أنه لذلك فكسوف الشمس غدا يأتى مع ولادة هلال شهر ذى القعدة.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته فى مصر، ولا المنطقة العربية، بل فى شيلى والأرجنتين بأمريكا الجنوبية.

وتابع تادرس: لا يمكن أن يحدث خسوفا للقمر إلا إذا كان القمر بدرا (في منتصف الشهر العربي)، ولذلك يحدث خسوف القمر مع بدر شهر ذى القعدة، أى بعد أسبوعين تماما من كسوف الشمس، ويرى الخسوف فى جميع البلدان التى يقع فيها الليل فى هذه الفترة.

وأكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كسوف الشمس يجب أن يرى من خلال نظارات خاصة، لحماية العين نهارا، أما خسوف القمر فيرى بالعين المجردة ليلا، وليس له أضرار أو مضاعفات على العين.


 

 


الفلك

الكسوف

كسوف الشمس

خسوف القمر

اشرف تادرس

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