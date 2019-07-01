البحوث الزراعية تسعين بالباركود لتوثيق 250 نوع نباتات طبية وبرية

كشف تقرير مركز البحوث الزراعية، أنه تم تعريف 250 نوعا من النباتات الطبية والبرية، من خلال استخدام الباركود للأحماض النووية، موضحا أن جميع الأنواع تم توثيقها وإيداعها فى البنك الدولى للجينات باسم مصر.

وأوضح تقرير البحوث الزراعية، الذى تم عرضه على وزارة الزراعة، أنه تم تسجيل 3 أصناف من بنجر سكر، والانتهاء من إجراءات تسجيل 15 صنف بنجر سكر من الأصناف المستوردة تابعة لـ خمسة شركات أجنبية، مؤكدا أن هذه الأصناف مقاومة للأمراض.

وتابع تقرير البحوث الزراعية، أنه تم نقل وزراعة 348 أصل وراثى من محطة بحوث الجيزة لمحطة بحوث الصبحية بالإسكندرية لتعزيز الأصول الوراثية بها وتكثيف دراسة الإزهار الطبيعى بالإسكندرية، وتم أيضا انتخاب وكسر وزراعة 128 سلالة من سلالات القصب المنزرعة بالمعهد بالجيزة وإرسالها لزراعتها كسلالات سنة أولى بمحطة بحوث المطاعنة.