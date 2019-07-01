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الاحتلال الإسرائيلى يسلم جثمان شهيد بلدة العيسوية بالقدس

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:33 م
الاحتلال الإسرائيلى يسلم جثمان شهيد بلدة العيسوية بالقدس شهيد فلسطينى - أرشيفية
أ ش أ

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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد المقدسى محمد سمير عبيد، لمواراته الثرى فى مقبرة بلدة العيسوية بمدينة القدس.

وشيع آلاف المواطنين الفلسطينيين فى بلدة العيسوية، اليوم، جثمان الشهيد، بمشاركة عدد كبير من قيادات العمل الوطنى فى مدينة القدس.

وكانت عائلة عبيد، تسلمت جثمان نجلها الشهيد بعد رضوخ الاحتلال لمطالب العائلة والأهالى ورفضهم شروط الاحتلال التى كانت تقضى بدفنه ليلا بمقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين قرب أسوار البلدة القديمة بالقدس وبمشاركة 50 من أقاربه ودفع 25 ألف شيكل (الدولار يعادل 3.6 شيكل) لضمان تنفيذ الشروط، وبعد رفض العائلة لهذه الشروط وإصرارها على دفن الشهيد فى مسقط رأسه "العيسوية" رضخ الاحتلال وتنازل عن هذه المطالب.

يشار إلى أن الاحتلال أعدم الشاب محمد سمير عبيد مساء الخميس الماضى بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قصيرة خلال قمع الاحتلال وقفة احتجاجية نظمها الأهالى ضد الاقتحامات المتكررة للبلدة والتنكيل بالسكان.

 

 

 


الاحتلال الاسرائيلى

استشهاد فلسطينى

القدس المحتلة

القضية الفلسطينية

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