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الإفتاء: الوشم حرام شرعا ويجوز فى حالة واحدة فقط.. فيديو

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:37 م
الإفتاء: الوشم حرام شرعا ويجوز فى حالة واحدة فقط.. فيديو وشم - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد متابعيها حول حكم رسم الوشم على الجلد، حيث سألت سيدة:"هل يجوز أن أرسم وشم؟".

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب التفرقة فى مسألة الوشم بين نوعين، الأول وهو الذى يكون فيه وخز بإبرة محددة فى الجلد حتى يخرج الدم ويوضع بدلا منه مادة لرسم الوشم، وهذا حرام ولا يجوز".

وتابع شلبى فى بث مباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الاثنين:"أما النوع الثانى من الوشم وهو ما يتم رسمه بواسطة مواد محددة على الطبقة الأولى من الجلد دون جرح أو خروج دماء وهذا جائز".


حكم رسم وشم

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التاتو

الافتاء

دار الافتاء

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