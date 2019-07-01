الإعلام الحربى للجيش الليبى: طائرات تركية بدون طيار تستهدف مدينة ترهونة

كتب : أحمد جمعة

استهدفت طائرات تركية بدون طيار، الاثنين، مدينة ترهونة أحد أبرز المدن الحاضنة للقوات المسلحة الليبية غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى فى بيان صحفى إن طائرات تركية بدون طيار استهدفت مدينة ترهونة، لافتا إلأى أن الطائرات المسيرة يتولى تشغيلها ضباط أتراك فى طرابلس.

كان القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد أعلن حالة التعبئة والنفير العام فى الأراضى الليبية ردا على التهديدات التركية لليبيا.

كانت وزارة الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة قد حذرت اليوم الاثنين، الحكومة التركية من أى عمل يهدد سلامة المواطنين الليبيين أو ممتلكاتهم فى الداخل والخارج، مطالبة أنقرة بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا ووقف دعمها للميليشيات والجماعات المسلحة الإرهابية.

طالبت الخارجية الليبية المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته والتحقيق فى الجرائم التى ترتكبها الميليشيات المدعومة من الحكومة التركية خاصة فى مدينة غريان وقبلها غرغور والرويمى وبراك الشاطى ودرنة وبنغازى وبنى وليد وتازربو وكافة المدن الليبية.