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"الإسكوا" تعلن عن شراكتها مع أسبوع القاهرة للمياه

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:11 م
"الإسكوا" تعلن عن شراكتها مع أسبوع القاهرة للمياه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه
كتبت أسماء نصار

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أعلنت منظمة الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) عن شراكتها مع أسبوع القاهرة للمياه، الذى سيتم عقده أكتوبر القادم فى القاهرة للعام الثانى على التوالى "تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه"، حيث ستقوم المنظمة بالمشاركة فى تنظيم المنتدى الثانى لشباب المتخصصين الأفارقة والذى يعقد على هامش الأسبوع.

جاء إعلان المنظمة خلال اجتماع فريق خبراء الذى تم تنظيمه على مدار يومين عن "تعزيز بناء القدرات لمعالجة الترابط بين المياه و الطاقة من أجل التنمية المستدامة فى المنطقة ـ العربية".. وعلى هامش انعقاد لجنتى الطاقة والموارد المائية، ونظمته الإسكوا بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والتى حضرها الدكتور رجب عبد العظيم – وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه.

وانتهت اللجنة المنظمة من تحديد محاور الأسبوع فى: تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.

ويعقد المؤتمر بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

يذكر أن أسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.


اسبوع القاهرة للمياه

منظمة الاسكوا

الطاقة والموارد المائية

وزارة الرى

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