الأول مكرر على الدبلوم الصناعى نظام الـ5 سنوات: "هكمل الدراسة فى الهندسة"

كتبت آية دعبس

قال يوسف السيد عبادة، الأول مكرر بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية، نظام الخمس سنوات، إنه بعد تفوقه فى الدراسة الثانوية، وحصوله على مجموع 979 من 1000، سيلتحق بكلية الهندسة لاستكمال دراسته التى تخصص بها، وهو قسم الميكانيكا.

وأوضح يوسف، لـ"اليوم السابع"، أنه كان ملتزم طوال العام فى المذاكرة، وكان حريص على عدم السهر، على عكس أيام الامتحانات التى غالبا لم يكن بها نوم، لافتا إلى أن أسرته وعدته بهدية بعد تفوقه، إلا أنهم لم يحددوا بعد نوعها، مشيرا إلى أنه فى انتظارها الآن.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2018/2019، ووجهت الوزارة التهنئة للطلبة الناجحين، متمنية لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.