سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 12:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: 4 مكتسبات لـ 30 يونيو يجب الحفاظ عليها أبرزها استرداد الخطاب الدينى

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:39 ص
الأوقاف: 4 مكتسبات لـ 30 يونيو يجب الحفاظ عليها أبرزها استرداد الخطاب الدينى وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الأوقاف أن مكتسبات ثورة 30 يونيو تقتضى الحفاظ عليها فى جميع المجالات.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن أول الأولويات التى يجب الحفاظ عليها هى الخطاب الدينى من أن تختطفه الجماعات المتاجرة بالدِّين مرة أخرى، والحفاظ على المساجد وعدم السماح لأى حزب أو جماعة أو جمعية حتى بمجرد محاولة اختطافها مرة أخرى أو محاولة استخدامها لصالح تحقيق أغراضها.

وأضافت الوزارة، أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة من اختراق الجماعات المتطرفة، بل المسارعة فى تطهيرها من أى عناصر متطرفة تكون قد تسللت إليها، أو يثبت انتماؤها للجماعة المتطرفة أو حتى تعاطفها معها.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب الوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية فى مواجهة جماعات الشر والضلال والإرهاب وأن نعمل معا وبقوة نسابق بها الزمن فى معركة البناء.
 

 


وزاره الاوقاف

الجيش

30 يونيو

الخطاب الدينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يدافع عن الشعراوى ضد منتقديه: كان علامة فارقة وأفضل من خدموا كتاب الله.. ويؤكد: تعرض لهجمة شرسة ولابد من الحفاظ على رموزنا.. وزيارة القبور للعظة وليس فيها إثم.. صور

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:30 م

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يزورا ضريح الشيخ الشعراوى بدقادوس (صور)

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:53 م

والأولى لحلوان.. انطلاق القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:02 م

تعرف على حقيقة غلق وزارة الأوقاف لـ20 ألف مسجد جديد

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة