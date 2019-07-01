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الأوقاف: مد حجز شقق السادات والعاشر لمنتصف يوليو بتيسيرات فى نظم السداد

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:00 م
الأوقاف: مد حجز شقق السادات والعاشر لمنتصف يوليو بتيسيرات فى نظم السداد وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، التابعة لوزارة الأوقاف بالتعاون مع كل من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري عن مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقارى بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية) للجمهور من جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن مد فترة تلقى طلبات الحجز بمشروع الوحدات السكنية – بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بمساحات من 50 إلى 81 متر كاملة التشطيب والمرافق بنظام التمليك ، وذلك ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعى.

وأعلنت الأوقاف مد التقديم لمنتصف يوليو المقبل نظرا لإيقاف التحصيل صباح يوم الخميس الموافق 27 / 5 ، بناءً على تعليمات وزارة المالية والجهاز المركزى لجرد الخزينة، وانتهاء السنة المالية، وتداخل الإجازات الرسمية خلال المدة المقررة والتى كان آخرها 30 / 6، وللإقبال الشديد للراغبين فى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى لمدينتى السادات والعاشر من رمضان فقد تقرر مد فتره الحجز حتى 15 / 7 / 2019م، علمًا بأن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط.
  

 

 


وزاره الاوقاف

وحدات الاسكان

محافظة المنوفية

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