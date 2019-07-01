الأوقاف تعتمد لائحة إعانات البر بـ 24مليون جنيه للفقراء وأصحاب الأمراض المزمنة

كتب – إسماعيل رفعت

أكد المحاسب عبد الحكيم، بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف اعتمد، اليوم، الاثنين، لائحة إعانات البر للعام المالى 2019 / 2020، حيث تم تخصيص مبلغ 24 مليون جنيه، للإعانات النقدية التى تصرف عن طريق الإدارات العامة للبر على مستوى الجمهورية للفقراء والمحتاجين، وذوى الاحتياجات الخاصة، والأمراض المزمنة والمرأة المعيلة.

وفق ظروف كل حالة ، بناء على دراستها بمعرفة الإدارة العامة للبر بكل مديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بديوان عام الوزارة، هذا إضافة إلى مبلغ مماثل تقريبا يتم صرفه بمعرفة مجالس إدارات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.