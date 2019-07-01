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"الأوقاف": بدء محاضرات علم الاجتماع بأكاديمية الوزارة لتأهيل الدعاة والواعظات

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:54 م
"الأوقاف": بدء محاضرات علم الاجتماع بأكاديمية الوزارة لتأهيل الدعاة والواعظات دعاه وواعظات الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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بدأت فعاليات الدورة الختامية للدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، حيث حاضر اليوم الاثنين د. أحمد زايد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق، تحت عنوان ” أساسيات علم الاجتماع ”، وكان للمحاضرة أثرا بالغا فى نفوس الأئمة والواعظات .
 
ومن جانبه، أشاد د. أحمد زايد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق، بما تقدمه وزارة الأوقاف من أجل الارتقاء بالمستوى العلمى والمهارى والتقنى للأئمة والواعظات، وبالتنوع الثقافى والمعرفى بالأكاديمية على المستويين المحلى والدولي .
 
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وزاره الاوقاف

واعظات الاوقاف

تاهيل الدعاه

الدعاة

الأوقاف

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