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الأوقاف: استرداد 50 محلا وملحق مسجد بقيمة 100 مليون جنيه بأسيوط

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:38 ص
الأوقاف: استرداد 50 محلا وملحق مسجد بقيمة 100 مليون جنيه بأسيوط الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أسيوط
كتب – إسماعيل رفعت

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قال الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أسيوط، أن المديرية تمكنت من استرداد 50 محلا وملحق مسجد كانت تحت سيطرة البعض، وعادت الآن للوزارة، حيث هى المالك الأصلى.
 
وأضاف قبيصى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الممتلكات تتخطى الـ100 مليون جنيه، قائلا: "هذه أوقاف لله تنفق على المساجد، ودورنا حمايتها وأن تعمل فيما خصصت له".
 
وأشار قبيصى، إلى أن دعم الوزير، والمحافظ، وتعاون الأمن حقق القانون وأعاد ممتلكات الأوقاف حتى تتمكن الوزارة من تشغيلها كما ينبغى واستثمارها بما يفيد الدعوة والمساجد وجهات البر التى لن تتخلى الأوقاف عنها وتتوسع فيها يوما بعد يوم، حيث نتمتع الآن بفترة ذهبية للعمل فى ظل قوة الدولة وحسن الاستثمار وكل سبل الدعم نحو النجاح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزاره الاوقاف

اوقاف اسيوط

ممتلكات الاوقاف

مال الوقف

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