الأمن الإيطالى يعتقل جزائرى عاد إلى البلاد بعد صدور حكم بطرده

كتب: أحمد علوى

ألقت فرقة العمليات المتنقلة بمقر شرطة كاليارى ، القبض على شاب جزائرى، كان من بين المهاجرين الـ13 الذين اعترضتهم قوات الشرطة أثناء محاولتهم الرسو فى ميناء سولتشيس ، يوم السبت الماضى.

وقالت وكالة الأنباء الايطالية "المهاجر الجزائرى كان قد تم طرده سابقا من على التراب الوطنى الإيطالى من قبل محافظ كاليارى، وقد عاد إلى إيطاليا بشكل غير منتظم"،

وذكرت مصادر أمنية أن " مهاجرين آخرين تم شملهم بأمر الإقصاء عن التراب الوطني"، وقد "تم نقلهم على متن سفينة من ميناء تشيفيتا فيكيا (قرب العاصمة)"، وهو الأمر الذى "سيتم تطبيقه على ثلاثة مهاجرين آخرين أيضًا".

وقالت المصادر ذاتها إن "السبت الماضى، شهد أيضًا اعتراض قوات الشرطة المالية لـ7 جزائريين آخرين كانوا على متن قارب صغير، أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل سردينيا"، والذين "نُقلوا إلى ميناء سانت أنتيوكو ومنه إلى مركز الإستقبال المؤقت فى منطقة المنستير للتعرف على هوياتهم".