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الأمم المتحدة: جوتيريش يشعر بالقلق إزاء تجاوز إيران حدود خطة العمل المشتركة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:36 م
الأمم المتحدة: جوتيريش يشعر بالقلق إزاء تجاوز إيران حدود خطة العمل المشتركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إيران ربما تكون قد تجاوزت حدود خطة العمل المشتركة بشأن مخزونها المنخفض من اليورانيوم المخصب.

 

وأفادت تقارير، الاثنين، بأن طهران رفعت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب ليتجاوز 300 كيلوجرام (الحد المسموح بحسب الاتفاق)، وهو ما أكدته الهيئة الدولية للطاقة الذرية.

 

وقال ستيفان دوجاريك، نقلا عن موقع أخبار الأمم المتحدة، إنه إذا تم التحقق من قيام إيران بهذه الخطوة فإن "ذلك لن يساعد في الحفاظ على خطة العمل المشتركة أو تأمين المنفعة الاقتصادية الملموسة للشعب الإيراني".

 

وشدد الأمين العام على أهمية معالجة هذه القضية، مثل غيرها من القضايا المتعلقة بتنفيذ الخطة، من خلال الآليات المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة.

 

وشجع جوتيريش إيران على مواصلة تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالأسلحة النووية بموجب الخطة.

 


الامم المتحدة

ايران

اسلحة نووية

الاتفاق النووى

تخصيب اليورانيوم

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