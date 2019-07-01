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الأزهر يعقد لقاء تشاوريا مع مؤسسات الدولة لبحث التعاون لحل المشاكل الأسرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:41 م
الأزهر يعقد لقاء تشاوريا مع مؤسسات الدولة لبحث التعاون لحل المشاكل الأسرية مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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عُقد اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاورى بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، شارك فيه قطاعات الأزهر كافة، وعلى رأسهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزراة التضامن، والمجلس القومى للمرأة، وجامعة الدول العربية.

 

وقال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر: "حرصنا على الاجتماع مع المؤسسات والوزارات المعنية بحماية واستقرار الأسرة، فى خطوة استباقية، للتكاتف فى مواجهة المشاكل الأسرية، وإيمانًا بأن استقرار الأسرة يؤدى إلى بناء الوطن وتقدمه، مضيفًا أن الأزهر أنشىء وحدة " لم الشمل" لمواجهة المشاكل الأسرية وخاصة ظاهرة الطلاق، والتى ينتج عنها ضرر كبير فى المجتمع، مبينًا أن وحدة "لم الشمل " بحثت "2055" مشكلة موجودة بالمحاكم واستطاعت لم شمل "1325" حالة من هذه الحالات".

 

وبين ممثلى الوزارات والمؤسسات المشاركين فى اللقاء العديد من أسباب المشاكل الأسرة التى واجهتهم بحكم تعاملهم المباشر مع الأزمات الأسرية كل فى مجاله، كما قدموا فى نهاية اللقاء بعض الحلول المهمة للتوعية الأسرية والمجتمعية وسبل التعاون المشترك بين المؤسسات.

 

ويأتى إطلاق برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.


الازهر الشريف

وحدة لم الشمل

وزارة الداخلية

برنامج التوعوية الاسرية

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